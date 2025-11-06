Valerio Therapeutics, plus forte hausse du SRD à la clôture du jeudi 6 novembre 2025

(AOF) - Valerio Therapeutics (+ 27,78% à 0,1610 euro)
L'ex-Onxeo a flambé en Bourse ce jeudi, signant une cinquième séance de suite dans le vert. Le titre bondit de 123% depuis le début de l'année.
|0,1610 EUR
|Euronext Paris
|+27,78%
