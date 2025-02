Valerio Therapeutics interrompt ses essais cliniques pour économiser sa trésorerie

(AOF) - Valerio Therapeutics (stable à 0,079 euro) a annoncé aujourd'hui sa décision stratégique d'arrêter tous les essais cliniques et les activités associées, y compris l'essai VIO-01 en cours. La biotech connue pour développer de nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral précise que cette décision a été prise par son conseil d'administration "face au défi posé par le financement de la société". La fin des essais cliniques permettra à la société de "se concentrer exclusivement sur le développement de médicaments à un stade early-stage".

Cela permettra "une utilisation efficace du capital disponible tout en maintenant l'accent sur l'innovation".

La trésorerie de Valerio devrait lui permettre de financer ses activités recentrées au cours des trois prochains mois. Dans l'intervalle, outre la réduction de ses dépenses, elle négocie avec ses parties prenantes et cherche à obtenir "un accord nécessaire pour sécuriser sa trajectoire financière et de trésorerie dans les douze prochains mois".

Dans le cadre de cette transition, Valerio cessera ses activités en phase clinique dans le domaine de l'oncologie et fermera son bureau américain de Lexington, Massachusetts. La biotech procède à un examen stratégique pour redéfinir son portefeuille de produits et sa vision à long terme, avec l'objectif "d'assurer une croissance durable et la création de valeur pour les parties prenantes". La société entend se concentrer sur ses activités early-stage, à savoir "le développement de sa plateforme d'anticorps à chaîne unique qui, associée à ses capacités chimiques et à son expertise en matière d'oligonucléotides, peut ouvrir de nouvelles perspectives à la société".

AOF - EN SAVOIR PLUS