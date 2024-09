Valerio Therapeutics bondit après le rachat d'Emglev, spin-off de l'Institut Curie

"Nous sommes ravis de faire progresser cette technologie de nouvelle génération développée par les scientifiques accomplis d'Emglev et nous attendons avec impatience les nouveaux traitements que cette plateforme pourrait produire, comme les médicaments sdAb et les radio-conjugués, les sdAb bispécifiques qui engagent les cellules T, les médicaments sdAb bloquant les sdAb avec une application CAR-T", déclare le Dr Shefali Agarwal, PDG de Valerio Therapeutics.

Le rachat de cette spin-off de l'Institut Curie est structuré par une vente d'actions payée en espèces et un apport en nature d'actions Emglev contre des actions Valour Bio, filiale de Valerio créée pour l'occasion. Valerio, ex-Onxeo, développe des médicaments oncologiques ciblant les fonctions de liaison à l'ADN des tumeurs.

