Valerio Therapeutics: 4 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'à fin 2024

(AOF) - Valerio Therapeutics (-5,80% à 0,09 euro) subit des prises de bénéfices ce mardi après sa forte hausse d’hier, suscitée par le rachat d'Emglev, spin-off de l'Institut Curie. La biotech spécialiste des médicaments oncologiques annonce ses résultats annuels, avec un solde de trésorerie au 30 juin 2024 de 4 millions d'euros, contre 6,8 millions d'euros au 31 décembre 2023, qui lui offre une viabilité financière jusqu'à la fin de l'année 2024. Le groupe n'a enregistré aucun revenu consolidé pour la période se terminant le 30 juin 2024.

La perte nette totale s'est élevée à 11 millions d'euros au premier semestre 2024, contre 11,6 millions d'euros pour la même période en 2023.

En 2024, Valerio "continuera de poursuivre sa stratégie de création de valeur basée sur le développement de ses innovations thérapeutiques jusqu'aux études de preuve de concept chez l'humain, puis de générer des revenus grâce à des accords avec d'autres sociétés pharmaceutiques capables de poursuivre leur développement".

"Nous sommes très enthousiastes à propos de l'acquisition d'Emglev Therapeutics via notre nouvelle filiale Valour Bio, ce qui reflète notre vision de développer des médicaments innovants en utilisant la technologie de nouvelle génération" souligne la PDG Dr Shefali Agarwal.

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.