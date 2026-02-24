 Aller au contenu principal
Valéo : vers un retracement de la résistance des 13,4E
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 14:09

Valéo reste dans sa dynamique haussière et tente un retracement de la résistance des 13,4E, testé à 7 reprises consécutives du 10 au 19 février (et mi-mai 2024,,ex plancher du 8 mars 2022): après le récent rebond sur 10,55E, le titre devrait aller chercher les 16,2E (report d'amplitude), c'est à dire l'ex-plancher du 1er mai 2023.

