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Valeo va développer et produire un moteur électrique de drones pour Harmattan AI
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 18:44

Valeo VLOF.PA a annoncé lundi avoir été sélectionné par l'entreprise de technologies de défense Harmattan AI pour développer et produire un moteur électrique de drones "souverain" en France.

"Valeo apporte son expertise en matière d’électrification pour offrir un moteur électrique de drone souverain pour des applications civiles ou de défense", indique un communiqué de l'équipementier automobile français, soulignant que sa technologie permet de fonctionner sans terres rares lourdes.

La production des moteurs doit débuter début 2027 sur un site Valeo en France, précise le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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