Valeo: une nouvelle technologie de transmission sans contact

(CercleFinance.com) - Valeo a annoncé lundi une extension de son portefeuille de moteurs électriques sans aimant aux véhicules du segment supérieur dans le cadre d'une collaboration avec l'équipementier automobile allemand Mahle.



Le groupe français indique que cette technologie de transmission sans contact pour les moteurs électriques sans aimant a été conçue autour d'un rotor et d'un système d'excitation sans balais imaginés par Mahle.



Valeo explique que le partenariat vient compléter son portefeuille de moteurs électriques sans aimant dits 'EESM' vers les véhicules des segments supérieurs.



Dans un communiqué, Valeo rappelle qu'il avait lancé en 2022 une nouvelle génération de moteurs électriques sans aimant avec un double objectif.



Il s'agissait, premièrement, d'obtenir une architecture tout-en-un avec un nouveau stator et une nouvelle technologie de refroidissement permettant d'augmenter de 30% la densité de puissance par rapport aux moteurs actuels.



Le second objectif consistait à réduire l'empreinte carbone de 30% par rapport à un moteur électrique équipé d'aimants (PMSM).



Cette annonce intervient alors que le Mondial de l'automobile 2024 doit ouvrir demain à Paris Porte de Versailles.





