Valeo: UBS détient moins de 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 13:21









(CercleFinance.com) - La société de droit suisse UBS Group a déclaré avoir franchi en baisse, le 2 juin 2025, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Valeo et détenir, directement et indirectement, 782 884 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 0,32% du capital et 0,29% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Valeo hors marché.





Valeurs associées VALEO 8,6280 EUR Euronext Paris +0,98%