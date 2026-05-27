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Valéo : soulève la résistance des 13,45E
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 12:22

Valéo soulève la résistance des 13,45E du 11 au 19 février et s'ouvre la route des 14E (résistance oblique moyen terme, ex-résistance de mi-décembre 2023, et ex-plancher du 8 mars 2022).

Au-delà, Valéo pourrait viser les 15,10E, ex-plancher de fin septembre/début octobre 2023.

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