Valéo : séquence portes de saloon, reprend 13% en 4 séances information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 16:48









(CercleFinance.com) - Valéo traverse une séquence 'portes de saloon': le titre reprend 13% en 4 séances vers après -23% en 3 séances (11,5/9,00E) vers 10,80E

Le prochain objectif sera la résistance des 11,15E du 29 janvier.





Valeurs associées VALEO 10,82 EUR Euronext Paris +7,66%