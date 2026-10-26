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Valeo se reprend après sa lourde chute
information fournie par AOF 26/10/2026 à 16:12

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(Zonebourse.com) - Valeo devrait mettre fin à une série de trois replis consécutifs qui lui ont fait perdre 16,20%, dont une nette baisse de 11,54% vendredi après la publication trimestrielle marquée par des ventes en baisse de 2,6%, à périmètre et taux de change constants. Peu après 16h, l'action progresse de 2,86%, à 11,71 euros.

Pour Berenberg, dans l'ensemble, les revenus sont ressortis légèrement sous le consensus, et ils ont été accompagnés d'une formulation des perspectives légèrement "assouplie". La marge du second semestre est désormais attendue en ligne avec celle du premier semestre, soit 5%, contre "au moins 5%" précédemment.

Pour la banque allemande, la réitération globale des objectifs constitue déjà un élément relativement positif compte tenu des récents avertissements sur résultats émis par des pairs du secteur, comme OPmobility notamment.

Les analystes estiment que la chute du titre après la publication trimestrielle (-11,54%), au-delà de la volatilité boursière sectorielle, a matérialisé un discours un peu plus prudent sur la marge du second semestre, ainsi qu'une trajectoire plus faible pour la division Power.

Berenberg ajoute que cela indique en plus que Valeo ne capte pas encore pleinement l'amélioration de la dynamique des véhicules électriques à batterie en Europe. La banque allemande salue toutefois le retour à la croissance de la division Brain, qui a été un facteur de soutien déterminant pour la croissance et la trajectoire de marge à moyen terme.

Berenberg est toujours à l'achat du titre Valeo et a abaissé sa cible de cours de 15 à 14 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 16:12:00.

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