Valeo s'associe à Momenta dans l'aide à la conduite

(Zonebourse.com) - Valeo annonce avoir signé avec Momenta, entreprise chinoise de premier plan dans le domaine de la conduite autonome, un accord de partenariat stratégique visant à établir une collaboration globale, à long terme et à l'échelle mondiale.



Les deux groupes ont ainsi pour projet de développer conjointement des produits, des systèmes et des solutions avancés de conduite assistée intelligente et de conduite autonome de niveau moyen à élevé, en Chine et à l'étranger.



Valeo et Momenta combineront leurs forces dans les domaines des plateformes informatiques, des technologies de capteurs et des logiciels. Ensemble, ils fourniront à leurs clients un soutien tout au long du cycle de vie, de l'exploration conjointe du marché jusqu'à l'intégration des systèmes et les mises à jour logicielles continues.



Les partenaires exploreront aussi des modèles de coopération plus larges pour aider les constructeurs automobiles à accélérer la transition entre le développement et le déploiement en série. Ils sont déjà en discussion avec plusieurs constructeurs au sujet d'éventuelles collaborations futures.



Dans ce contexte, Valeo a été sélectionné par quatre constructeurs en Chine. L'équipementier français et Momenta sont également en discussion avec plusieurs constructeurs afin d'étudier de futures opportunités de collaboration.





