Valeo s'associe à Momenta dans l'aide à la conduite
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 09:17
Les deux groupes ont ainsi pour projet de développer conjointement des produits, des systèmes et des solutions avancés de conduite assistée intelligente et de conduite autonome de niveau moyen à élevé, en Chine et à l'étranger.
Valeo et Momenta combineront leurs forces dans les domaines des plateformes informatiques, des technologies de capteurs et des logiciels. Ensemble, ils fourniront à leurs clients un soutien tout au long du cycle de vie, de l'exploration conjointe du marché jusqu'à l'intégration des systèmes et les mises à jour logicielles continues.
Les partenaires exploreront aussi des modèles de coopération plus larges pour aider les constructeurs automobiles à accélérer la transition entre le développement et le déploiement en série. Ils sont déjà en discussion avec plusieurs constructeurs au sujet d'éventuelles collaborations futures.
Dans ce contexte, Valeo a été sélectionné par quatre constructeurs en Chine. L'équipementier français et Momenta sont également en discussion avec plusieurs constructeurs afin d'étudier de futures opportunités de collaboration.
Valeurs associées
|10,6050 EUR
|Euronext Paris
|+2,61%
A lire aussi
-
(AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de août 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 61 avions commerciaux à 39 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 434 appareils à 76 clients. Airbus ... Lire la suite
-
"Le 10 septembre, la France s'arrête" : apparu en mai dans un canal confidentiel sur Telegram, l'appel a fini par déclencher une effervescence sur les réseaux sociaux, nourrie par un rejet du plan d'économies de François Bayrou puis par le soutien de la gauche. ... Lire la suite
-
Atteignant quelque 3.300 milliards d'euros, la dette représente désormais près de 114% du produit intérieur brut français. C'est l'argument central de François Bayrou pour obtenir la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre : la France est au bord du surendettement. ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui devrait conforter les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer