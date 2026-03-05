 Aller au contenu principal
Valéo : ricoche sous les 13,40E, surveiller les 10,40E
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 10:05

Valéo a ricoche sous les 13,40E (MM à 200 semaines) et retombe au contact des 10,80E (MM200 jours) : il faut surveiller la réaction du titre à l'approche des 10,40E, c'est là que transitent les MM à 50 et MM à 100 semaines.
En cas d'enfoncement, le palier de soutien des 9,9E de fin octobre dernier ne ferait pas le poids et le prochain support un peu "robuste" se situerait plutôt vers 8,50E (testé les 5 et 23 juin2025).

