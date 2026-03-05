Valéo : ricoche sous les 13,40E, surveiller les 10,40E
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 10:05
En cas d'enfoncement, le palier de soutien des 9,9E de fin octobre dernier ne ferait pas le poids et le prochain support un peu "robuste" se situerait plutôt vers 8,50E (testé les 5 et 23 juin2025).
