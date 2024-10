Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valéo : retombe sous le seuil pivot des 10E information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Valéo retombe sous le seuil pivot des 10E et avec un repli de de -3%, s'enfonce sous 9,75E.

Valéo est maintenant tout proche de refermer le 'gap' des 9,684E du 23 septembre et pourrait revenir s'appuyer sur 9,05/9,1E dans la foulée.





Valeurs associées VALEO 9,73 EUR Euronext Paris -3,00%