Valeo: résultat net pdg en baisse de 27% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Valeo indique avoir atteint en 2024 ses objectifs de rentabilité et de génération de cash.



Concrètement, le chiffre d'affaires annuel est ressorti à 21 492 millions d'euros, en baisse de 0,5 % à périmètre et taux de change constants par rapport au précédent exercice.



La marge d'EBITDA s'élève à 2 863 millions d'euros en hausse de 8 %, représentant 13,3 %, du chiffre d'affaires (+1,3 point par rapport à 2023) au dessus de la guidance. Le résultat net part du groupe est de 162 ME (-27%).



Pour 2025,dans un marché qui demeure incertain, Valeo vise une nouvelle année d'amélioration de sa performance financière, ciblant un chiffre d'affaires compris entre 21,5 milliards d'euros et 22,5 milliards d'euros ainsi qu'une amélioration de sa marge d'EBITDA comprise entre 13,5% et 14,5%.



' Nous ambitionnons en effet une surperformance de nos ventes première monte, l'amélioration de notre marge opérationnelle et de notre génération de cash flow libre. Sur la période 2024/2025, cela équivaudrait à une génération de cash flow libre d'environ un milliard d'euros qui reste la priorité du Groupe', conclut Valeo.





Valeurs associées VALEO 11,29 EUR Euronext Paris -1,48%