Valeo remporte un contrat auprès d'un constructeur européen premium

(AOF) - Valeo annonce qu’un constructeur automobile européen premium a choisi son système Valeo Smart Safety 360. Ce dernier combine les savoir-faire de Valeo en matière d’équipements et de logiciels et ses capacités d’intégration de systèmes complexes et permet de garantir une sécurité totale autour des véhicules.

Pour Marc Vrecko, directeur général de la division Brain de Valeo : " Ce nouveau contrat pour Valeo Smart Safety 360 souligne le leadership de Valeo en tant que fournisseur de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) capables de répondre aux exigences les plus rigoureuses de l'industrie automobile en matière de sécurité et de performance. Il reflète notre volonté constante d'innover pour une mobilité toujours plus sûre ".

