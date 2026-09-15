Valeo relance son actionnariat salarié

L'équipementier automobile a dévoilé le lancement d'une nouvelle offre d'augmentation de capital réservée aux collaborateurs du groupe. Déployée dans 21 pays auprès d'environ 81 000 salariés éligibles, cette opération vise à renforcer l'engagement des équipes et à les associer sur le long terme aux performances financières de l'équipementier automobile.

Au 30 juin 2026, l'actionnariat salarié de Valeo représentait déjà 5,10% du capital, un collaborateur sur deux étant actionnaire direct ou indirect du groupe.

Cette nouvelle émission s'inscrit pleinement dans le cadre de la feuille de route stratégique Elevate 2028, axée sur l'accélération de la rentabilité et la hausse significative de la génération de cash-flow libre. Par ce biais, la direction réaffirme sa confiance dans ses fondamentaux industriels pour capter les opportunités de croissance de la mobilité.

Le plafond de l'émission est d'un montant maximum de 1,2 million d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro par action. Les salariés éligibles hors de France bénéficieront d'un mécanisme d'attribution gratuite d'actions et les actions créées porteront jouissance courante et seront totalement assimilables aux titres existants dès leur émission.