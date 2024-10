Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valéo : rechute vers le 'gap' des 10,02E information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Valéo rechute vers les 10E et s'apprête à refermer le 'gap' des 10,02E du 25 septembre, et peut-être celui des 9,684E du 23 septembre dans la foulée.

Le principal support court terme demeure situé vers 9,20E.





Valeurs associées VALEO 10,04 EUR Euronext Paris -0,99%