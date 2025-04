Valéo : rebondit vers 8,60E, les 8,94E à portée de tir information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Valéo semble valider une reprise en 'V' sur 6,73E et rebondit vers 8,60E (+27% repris en 10 jours): le prochain objectif sera le retracement de l'ex-support des 8,92E du 4 mars.





Valeurs associées VALEO 8,6980 EUR Euronext Paris +6,67%