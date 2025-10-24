Valeo rassure avec son chiffre d'affaires trimestriel et la confirmation de ses objectifs annuels

(AOF) - Valeo (+9,76%, à 12,03 euros) est particulièrement recherché et signe la meilleure performance de l’indice SBF 120. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels après avoir publié un chiffre d’affaires en légère hausse au troisième trimestre. Il a ainsi progressé de 0,6%, à 4,997 milliards d’euros, ou de +3,5% à périmètre et changes constants. Dans le même temps, selon S&P Global Mobility, la production automobile a connu une augmentation de 4,4%.

Dans le détail, l'activité Première monte, la principale du groupe qui a représenté près de 85% des revenus sur le trimestre, a progressé de 0,8%, alors que la division Remplacement a vu ses revenus reculer de 6,5%, en raison d'une base de comparaison élevée.

En ce qui concerne les zones géographiques, l'Europe (près de 49% du chiffre d'affaires total) a été particulièrement dynamique avec une hausse de l'activité de 7,4%. En revanche, l'Asie a reculé de 6,8% et l'Amérique du Nord de 2,1%.

Les analystes de Jefferies ont qualifié ces performances de solides dans un environnement difficile.

Oddo BHF est un peu plus prudent et estime que ce troisième trimestre de l'équipementier automobile est "sans grande surprise hors exceptionnels".

Le nouveau plan stratégique à surveiller pour Oddo BHF

Au niveau des perspectives, Valeo a confirmé ses objectifs annuels : un chiffre d'affaires d'environ 20,5 milliards d'euros, un Ebitda en pourcentage du chiffre d'affaires compris entre 13,5 et 14,5%, une marge opérationnelle de 4,5 à 5,5% des revenus, et un cash flow libre après coûts de restructurations exceptionnelles compris entre 450 et 550 millions d'euros.

De son côté, Oddo BHF s'attend à des revenus de 20,5 milliards d'euros et à une marge opérationnelle courante de 4,7%. Les analystes sont restés à Neutre sur le titre, en visant 10 euros, avant la présentation de la nouvelle feuille de route stratégique programmée le 20 novembre.

