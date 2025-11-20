Valeo prévoit un retour à la hausse de son chiffre d'affaires en 2027

Valeo prévoit un retour à la croissance de son chiffre d'affaires à partir de 2027, et s'est fixé comme objectif entre 22 et 24 milliards d'euros pour 2028, a annoncé jeudi l'équipementier automobile français.

Christophe Perillat, directeur général de Valeo, le 14 octobre 2024 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Il se fixe également comme objectif une marge opérationnelle comprise entre 6 et 7% et un flux disponible de trésorerie, après frais financiers, de 500 millions d'euros, a-t-il précisé, des objectifs fixés dans le cadre de son nouveau plan triennal baptisé "Elevate 2028".

En 2024, le groupe avait affiché un chiffre d'affaires de 21,5 milliards et une marge opérationnelle de 4,3%. Pour 2025, le chiffre d'affaires devrait reculer à 20,5 milliards et la marge opérationnelle se situer entre 4,5 et 5,5%, selon des prévisions déjà communiquées.

Valeo "est parfaitement positionné pour répondre aux besoins des voitures de demain --électrifiées, plus sûre et à architecture logicielle centralisée--, et en croissance dans toutes les régions, en particulier en Chine, en Inde et en Amérique du Nord", selon le communiqué.