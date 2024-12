Valeo: partenariat avec ams OSRAM dans l'éclairage information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Valeo a officialisé jeudi un partenariat avec l'autrichien ams OSRAM dans le domaine de l'éclairage destiné à l'intérieur des véhicules.



Dans un communiqué, les deux groupes expliquent vouloir s'appuyer sur une technologie innovante baptisée 'Open System Protocol' (OSP), permettant de créer une animation dans l'ensemble de l'habitacle ou dans des zone plus spécifiques grâce à l'utilisation de LED intelligentes.



Avec ce système 'hautement contrôlé', la vitesse, la luminance ou la couleur peuvent être gérées de manière individuelle afin d'obtenir, par exemple, un avertissement ou un retour visuel.



Selon Valeo et ams OSRAM, les cas d'utilisation peuvent s'étendre des appels entrants à la visualisation de l'assistant personnel, en passant par les commandes des systèmes de navigation ou d'aide à la conduite (ADAS).



En outre, le logiciel du système peut être mis à jour tout au long de la durée de vie du véhicule afin de proposer des fonctionnalités supplémentaires, voire une personnalisation du véhicule, ajoutent les deux partenaires.





