Valeo: nouvelle version de VSS 360 au Mondial de l'Auto

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Mondial de l'Auto de Paris 2024, Valeo et HERE Technologies annoncent la présentation, pour la première fois, d'une nouvelle version du système Valeo Smart Safety 360 (VSS 360) intégrant une fonction de navigation pilotée (NOP).



Pour rappel, le système d'aide à la conduite (ADAS) clé en main VSS 360 permet aux constructeurs d'offrir des fonctions de sécurité et d'aide au stationnement dès les modèles d'entrée de gamme, avec un impact limité sur l'architecture du véhicule.



Sa nouvelle fonction NOP s'appuie sur une solution de cartographie, de navigation et de services haute définition pour les véhicules connectés - combinée à une solution SaaS (Software-as-a-Service) clé en main ou personnalisable - fournie par HERE.



La fonction NOP comprend le contrôle longitudinal et latéral du véhicule, et l'assistance automatique au changement de voie aide à effectuer des dépassements automatiques et des liaisons autoroutières en plus des autres fonctions d'assistance routière.





