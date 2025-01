Valéo : nouveau pullback sous 10,7/10,75E information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Valéo subit un nouveau pullback sous 10,7/10,75E (après les 31 juillet, 4 et 24 octobre), la résistance des 11,15E n'ayant pu être atteinte.

Le titre trouvera du soutien vers 9,35E, le 'gap' resté béant depuis le 13 janvier puis 9,08E



Valeurs associées VALEO 10,50 EUR Euronext Paris -1,55%