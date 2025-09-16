Valeo lance une opération d'actionnariat salarié
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 09:23
L'offre porte sur un montant maximum de 1 200 000 actions Valeo, à un prix de souscription fixé le 15 septembre à 8,40 euros. Les bénéficiaires de l'offre pourront y souscrire de ce 16 septembre au 6 octobre (inclus).
L'augmentation du capital et la livraison des actions Valeo dans le cadre de l'offre devraient intervenir le 13 novembre. Elles porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur émission.
'Aujourd'hui, un salarié sur deux détient directement ou indirectement des actions Valeo', souligne l'équipementier automobile, ajoutant que son taux d'actionnariat salarié au 30 juin dernier atteignait 4,70%.
Valeurs associées
|10,6250 EUR
|Euronext Paris
|-0,28%
