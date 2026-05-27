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Valeo lance une nouvelle émission obligataire
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 13:37

Valeo annonce le lancement d'une émission obligataire à échéance février 2033 pour un montant benchmark , destinée à financer les besoins généraux du groupe, une nouvelle émission obligataire dont les conditions définitives seront annoncées à la clôture de l'opération.

L'équipementier automobile affiche aussi son intention d'exercer, grâce au produit de cette opération, son option de remboursement anticipé ( make-whole redemption ) sur tout ou partie des obligations venant à échéance en mai 2027, d'un montant en circulation de 750 MEUR.

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