Valeo grimpe et Forvia recule après une note de Jefferies

Dans une étude sur les équipementiers automobiles, Jefferies indique que les publications du troisième trimestre devraient témoigner d'une certaine résilience, mais les analystes sont préoccupés par un effet de mix géographique défavorable, compte tenu du potentiel limité de reprise en Chine. Jefferies a relevé sa recommandation sur Valeo et abaissé sa cible de cours sur Forvia.

En ce qui concerne Valeo, la banque d'investissement américaine estime que l'activité a évolué positivement cette année et pense que la société française est actuellement la mieux positionnée pour faire face à la poursuite de la faiblesse du marché chinois, avec des indicateurs "book-to-bill" (ratio qui compare les nouvelles commandes reçues au chiffre d'affaires) et une part des commandes auprès des constructeurs chinois nettement supérieurs à ceux de ses pairs.

Jefferies ajoute que la surperformance du cours de bourse a été en partie portée par la communication autour des opportunités dans les solutions pour centres de données. Les analystes précisent toutefois avoir besoin de plus d'éléments concrets pour intégrer ces hypothèses dans leur étude. Ils notent aussi que le démarrage de la production des systèmes de stockage d'énergie par batterie en août apporte au moins une première dynamique tangible hors automobile.

La recommandation sur Valeo passe de conserver à acheter, avec une cible de cours relevée de 13,20 à 17,85 euros. Le titre Valeo avance de 2,37%, à 15,12 euros.

En revanche, en ce qui concerne Forvia, la banque d'investissement américaine souligne que le groupe a nettement sous-performé ses pairs cette année, en partie en raison de l'absence de relais de croissance hors automobile. Toutefois, la qualité de l'entreprise continue de s'améliorer et le portefeuille offre des domaines de spécialisation attractifs par rapport à la concurrence.

L'avis reste à conserver sur l'action Forvia, et l'objectif de cours a été revu à la baisse de 14,05 à 11,35 euros. Le titre cède 1,81%, à 9,112 euros.