Valeo grimpe après les droits de douane US réduits en Corée du Sud et les ventes de BYD

L'action Valeo VLOF.PA grimpe mardi, tirée par l'annonce par les Etats-Unis d'une réduction des droits de douane pour la Corée du Sud et les ventes meilleures que prévu du constructeur électrique chinois BYD

002594.SZ .

A Paris, vers 10h25 GMT, le titre prend 1,8% à 11,30 euros après être monté à environ 3% plus tôt en séance.

Le secrétaire d'Etat américain au Commerce Howard Lutnick a confirmé lundi que le taux général des droits de douane sur les importations en provenance de Corée du Sud, y compris sur les automobiles, serait ramené à 15% avec effet rétroactif au 1er novembre.

La décision de la Maison blanche a un impact positif sur l'approvisionnement en électronique de Valeo, selon Julien Thomas, analyste chez TP ICAP Midcap.

Par ailleurs, les chiffres meilleurs que prévu des ventes en volume de BYD dévoilés lundi pourraient également bénéficier à Valeo.

"BYD, c'est un peu moins mauvais que prévu en Chine et c'est très bon ailleurs", souligne Julien Thomas. "Comme c'est un client notable (...) c'est peut-être l'autre élément qui peut être explicatif".

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)