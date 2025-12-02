 Aller au contenu principal
Valeo grimpe après les droits de douane US réduits en Corée du Sud et les ventes de BYD
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 11:41

L'action Valeo VLOF.PA grimpe mardi, tirée par l'annonce par les Etats-Unis d'une réduction des droits de douane pour la Corée du Sud et les ventes meilleures que prévu du constructeur électrique chinois BYD

002594.SZ .

A Paris, vers 10h25 GMT, le titre prend 1,8% à 11,30 euros après être monté à environ 3% plus tôt en séance.

Le secrétaire d'Etat américain au Commerce Howard Lutnick a confirmé lundi que le taux général des droits de douane sur les importations en provenance de Corée du Sud, y compris sur les automobiles, serait ramené à 15% avec effet rétroactif au 1er novembre.

La décision de la Maison blanche a un impact positif sur l'approvisionnement en électronique de Valeo, selon Julien Thomas, analyste chez TP ICAP Midcap.

Par ailleurs, les chiffres meilleurs que prévu des ventes en volume de BYD dévoilés lundi pourraient également bénéficier à Valeo.

"BYD, c'est un peu moins mauvais que prévu en Chine et c'est très bon ailleurs", souligne Julien Thomas. "Comme c'est un client notable (...) c'est peut-être l'autre élément qui peut être explicatif".

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

VALEO
11,4050 EUR Euronext Paris +2,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

