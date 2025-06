Valeo: Goldman Sachs et BlackRock se renforcent information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 19 juin, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de Valeo , et détenir, indirectement, 5,07% du capital et 4,53% des droits de vote.



BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a par ailleurs indiqué avoir franchi en hausse, le 24 juin, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,64% du capital et 5,03% des droits de vote.



Si le franchissement de seuil de Goldman Sachs résulte d'une acquisition d'actions Valeo hors marché, celui de BlackRock provient d'une augmentation du nombre d'actions de l'équipementier automobile détenues à titre de collatéral.







Valeurs associées VALEO 9,3600 EUR Euronext Paris +4,84%