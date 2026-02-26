 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valeo-Free cash flow record en 2025, confiance pour 2026
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 18:08

Valeo a annoncé jeudi avoir généré un cash flow libre record en 2025, avant coûts de restructuration exceptionnels et intérêts financiers nets, fruit de son positionnement stratégique et des gains de productivité réalisés dans la R&D.

L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes d'hybridation, affiche un free cash flow de 756 millions d'euros, contre 551 millions en 2024. Après coûts de restructuration exceptionnels, celui-ci s'établit à 589 millions d'euros et après intérêts financiers nets, à 371 millions.

"En 2026, conformément à la trajectoire du Plan 'Elevate 2028', Valeo vise une poursuite de l'amélioration de sa rentabilité et de sa génération de cash dans un environnement qui demeure exigeant", a dit le directeur général Christophe Périllat cité dans un communiqué.

Valeo vise ainsi cette année un free cash flow supérieur à 400 millions d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 4,7% et 5,3%, contre 4,7% (+0,4 point) en 2025.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VALEO
12,705 EUR Euronext Paris -2,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank