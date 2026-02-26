Valeo-Free cash flow record en 2025, confiance pour 2026

Valeo a annoncé jeudi avoir généré un cash flow libre record en 2025, avant coûts de restructuration exceptionnels et intérêts financiers nets, fruit de son positionnement stratégique et des gains de productivité réalisés dans la R&D.

L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes d'hybridation, affiche un free cash flow de 756 millions d'euros, contre 551 millions en 2024. Après coûts de restructuration exceptionnels, celui-ci s'établit à 589 millions d'euros et après intérêts financiers nets, à 371 millions.

"En 2026, conformément à la trajectoire du Plan 'Elevate 2028', Valeo vise une poursuite de l'amélioration de sa rentabilité et de sa génération de cash dans un environnement qui demeure exigeant", a dit le directeur général Christophe Périllat cité dans un communiqué.

Valeo vise ainsi cette année un free cash flow supérieur à 400 millions d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 4,7% et 5,3%, contre 4,7% (+0,4 point) en 2025.

