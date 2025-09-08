Valeo étend sa collaboration avec Qualcomm dans les systèmes ADAS
Cette collaboration combine les solutions Snapdragon Ride Pilot de Qualcomm et l'expertise de Valeo en matière d'équipements et de logiciels, dont les algorithmes de stationnement automatique, les capteurs, les systèmes ECU, ainsi que d'intégration et validation.
Les deux entreprises proposent ainsi une solution AD/ADAS préintégrée, conçue pour rationaliser la mise en oeuvre au niveau des véhicules et répondre à une demande clé des constructeurs automobiles mondiaux : accélérer la mise sur le marché.
Ce système évolutif s'adapte à un large éventail de configurations matérielles, des systèmes d'entrée de gamme aux calculateurs centralisés haute performance pour les véhicules définis par logiciel (SDV).
La solution conjointe proposée par Valeo et Qualcomm est prête pour une mise sur le marché, avec les SoC Snapdragon Ride et les logiciels AD/ADAS préintégrés au sein d'une offre disponible dès ce jour dans le monde entier.
Valeurs associées
|10,4100 EUR
|Euronext Paris
|+0,87%
