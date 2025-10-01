Valeo et VoltR noue un partenariat dans la réparation et le remanufacturing de batteries

(AOF) - Valeo s’est associé à VoltR pour proposer une offre circulaire inédite sur le marché de la batterie remanufacturée de petite mobilité électrique. Ce partenariat stratégique vise à développer et industrialiser une offre conjointe de réparation et de remanufacturing (un processus destiné à remettre un produit usagé dans un état, un niveau de performance et des conditions de garanties identiques ou supérieures à son état d’origine) de batteries pour les véhicules de petite mobilité électrique en Europe.

La combinaison des expertises de Valeo dans la réparation électronique de batteries et de VoltR dans la remanufacture de packs de cellules, permettra de réaliser au minimum 95 % d'économie de matière.

