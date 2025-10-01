 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 982,50
+1,11%
Valeo et VoltR noue un partenariat dans la réparation et le remanufacturing de batteries
information fournie par AOF 01/10/2025 à 16:44

(AOF) - Valeo s’est associé à VoltR pour proposer une offre circulaire inédite sur le marché de la batterie remanufacturée de petite mobilité électrique. Ce partenariat stratégique vise à développer et industrialiser une offre conjointe de réparation et de remanufacturing (un processus destiné à remettre un produit usagé dans un état, un niveau de performance et des conditions de garanties identiques ou supérieures à son état d’origine) de batteries pour les véhicules de petite mobilité électrique en Europe.

La combinaison des expertises de Valeo dans la réparation électronique de batteries et de VoltR dans la remanufacture de packs de cellules, permettra de réaliser au minimum 95 % d'économie de matière.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

VALEO
10,6500 EUR Euronext Paris +0,14%
A lire aussi

