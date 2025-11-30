Cinq morts, dont trois jeunes, dans un incendie en Meurthe-et-Moselle

Le préfet de Meurthe-et-Moselle Yves Séguy sur les lieux de l'incendie qui fait cinq morts à Neuves-Maisons, le 30 novembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Cinq personnes, dont trois jeunes, sont mortes dimanche dans un incendie à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), une commune située au sud-ouest de Nancy, et une personne a pu en réchapper en se réfugiant sur le toit.

Les victimes sont "deux personnes entre 50 et 60 ans et trois autres jeunes personnes", a détaillé sur place le préfet Yves Séguy.

Le seul rescapé a réussi à "prendre place sur le toit de l'immeuble" et a pu "donner l'alerte". Cette personne est "simplement blessée", victime d'inhalation de fumées.

Les victimes sont "trois personnes d'une même famille, une personne d'une famille un peu éloignée et une amie de la famille", a précisé à l'AFP Pascal Schneider, le maire de Neuves-Maisons, qui les connaissait de vue. "Un membre de la famille s'en est sorti miraculeusement en s'échappant par les toits".

- "Du mal à y croire" -

"On a du mal à y croire", a confié l'édile. "C'est affreux, que cinq personnes puissent décéder accidentellement dans un incendie aussi violent"

Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a évoqué "un dramatique incendie" qui a "ravagé cette nuit à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, une habitation du centre-ville. 5 personnes sont décédées et une autre est blessée. Mes sincères pensées vont aux victimes et à leurs proches".

Un pompier dans le bâtiment où s'est déclaré dans la nuit un incendie mortel à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, le 30 novembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le ministre a salué "la mobilisation des sapeurs-pompiers qui ont combattu l'incendie avec courage et celle des gendarmes engagés sur les lieux".

Les pompiers ont été alertés vers 03h15 dimanche de l'incendie survenu rue du Capitaine Caillon dans le centre de Neuves-Maisons, une commune de 7.000 habitants située au sud-ouest de Nancy.

Le sinistre a touché un bâtiment de trois niveaux comprenant un magasin au rez-de-chaussée.

"Mes premières pensées vont aux victimes et à leurs proches, c'est un dramatique incendie", a déclaré le préfet Yves Séguy.

Des pompiers interviennent sur le bâtiment où s'est déclaré dans la nuit un incendie mortel à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, le 30 novembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"A l'heure où nous parlons c'est difficile d'en déterminer les circonstances", a-t-il ajouté, soulignant qu'une enquête judiciaire "est en cours pour établir dans quelles conditions cet incendie a pu se développer aussi vite et produire autant de dégâts".

"L'immeuble semble en bon état", a noté le préfet. Il "était occupé simplement par une famille".

La famille "accueillait, semble-t-il, un ou deux adolescents au moment où s'est produit le sinistre".

Les pompiers sont intervenus "en moins d'un quart d'heure, 12 minutes" selon le préfet, "ce qui est peu mais malheureusement ce qui était insuffisant pour arriver à sauver toutes les victimes".

- "De bonnes personnes" -

"La famille semblait occuper le dernier étage de cet immeuble et a été victime notamment des fumées".

"C'était des bons vivants, c'était des bonnes personnes", a déclaré un homme à des journalistes après avoir déposé des roses blanches sur place en hommage aux victimes.

Le bâtiment où s'est déclaré dans la nuit un incendie mortel à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, le 30 novembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Au total, 70 pompiers sont intervenus avec une trentaine de véhicules. Ils ont indiqué être parvenus à maitriser le feu "assez rapidement".

Une vingtaine de gendarmes, dont des membres de la brigade de recherches et du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) se sont rendus sur place et trois ambulances ont été utilisées, a précisé la préfecture à l'AFP.

L'incendie ne s'est pas propagé aux bâtiments voisins.

La mairie a ouvert une cellule d'urgence médico-psychologique destinée en particulier à accueillir et à écouter les proches des victimes.