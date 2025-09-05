Valeo et Momenta signent un partenariat stratégique

(AOF) - Valeo et le Chinois Momenta ont signé un partenariat stratégique destiné à établir une collaboration globale à long terme et à l’échelle mondiale. L’objectif est de développer conjointement des produits, des systèmes et des solutions avancés de conduite assistée intelligente et de conduite autonome de niveau moyen à élevé, en Chine et à l’étranger.

Les deux sociétés souhaitent notamment combiner leurs forces dans les domaines des plateformes informatiques, des technologies de capteurs et des logiciels afin de fournir à leurs clients un soutien tout au long du cycle de vie, de l'exploration conjointe du marché de la conduite avancée et le développement de nouveaux produits jusqu'à l'intégration des systèmes et les mises à jour logicielles continues. Des modèles de coopération plus larges sont également à l'étude afin d'aider les constructeurs automobiles à accélérer la transition entre le développement et le déploiement en série. Des discussions ont déjà été engagées avec les constructeurs en vue de collaborations futures.

Le Français Valeo rappelle qu'aujourd'hui un tiers des voitures neuves commercialisées dans le monde sont équipées de ses technologies ADAS (Advanced driver assistance system ou système d'aide à la conduite), notamment avec ses capteurs (caméras, capteurs à ultrasons, radars, Lidar…).

De son côté, Momenta est leader dans le domaine des technologies de conduite autonome et le premier de l'industrie à avoir déployé en série son modèle basé sur l'apprentissage par renforcement : le Momenta R6 Flywheel Big Model. Il s'agit de l'un des algorithmes d'aide à la conduite les plus avancés du monde.

