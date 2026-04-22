Valeo et Google Cloud étendent partenariat stratégique autour de Gemini pour Workspace

* Valeo élargit partenariat stratégique avec Google Cloud pour accélérer innovation automobile autour de IA Gemini. * Déploiement de Gemini pour Workspace auprès de l’ensemble des collaborateurs afin d’améliorer productivité et collaboration. * Adoption accélérée de IA agentique dans fonctions métiers via Gemini Enterprise pour soutenir innovation. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Valeo SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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