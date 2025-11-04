information fournie par Reuters • 04/11/2025 à 08:57

Valeo et 2CRSi s’associent pour le refroidissement des centres de données

Valeo SE VLOF.PA :

* VALEO ET 2CRSI ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR DÉVELOPPER DES SOLUTIONS INNOVANTES DE REFROIDISSEMENT IMMERSIF POUR LES CENTRES DE DONNÉES DE PÉRIPHÉRIE

Texte original [https://tinyurl.com/bdhh87ap] Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA

(Rédaction de Gdansk)