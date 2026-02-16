Valeo et 2CRSi poursuivent leur alliance

Le logo de Valeo. (crédit photo : Adobe Stock )

Valeo et 2CRSi ont annoncé le déploiement en Inde d'une solution innovante de refroidissement immersif pour les centres de données décentralisés.

Ce projet répond directement aux défis d'infrastructure liés au déploiement national de la 5G et à l'expansion rapide des applications d'intelligence artificielle.

La solution, présentée lors de l'IA Impact Summit à New Delhi, est totalement fonctionnelle et illustre l'alliance stratégique des deux entreprises pour fournir une infrastructure IA locale, hautement performante, résiliente et écoénergétique, capable de fonctionner sans maintenance dans des conditions climatiques extrêmes.

Le projet s'appuie sur l'expertise avancée de 2CRSi en architecture et fabrication de serveurs avec plusieurs décennies d'expérience de Valeo en gestion thermique haute efficacité, intégration système et fonctionnement dans de larges plages de température. Le deux entreprises ont conçu un système complet de centre de données, en périphérie, refroidi par immersion et capable d'opérer dans des températures ambiantes supérieures à 50 degrés, des conditions de forte humidité, des environnements fortement poussiéreux et des zones exposées aux inondations.

En outre, la solution fonctionne comme une unité compacte et autonome et son système supprime la dépendance à l'eau, élimine le besoin de refroidisseurs et de systèmes de refroidissement mécaniques, réduit l'empreinte au sol et limite les besoins de maintenance.