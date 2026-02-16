Valeo et 2CRSi déploient en Inde une solution de refroidissement immersif pour centres de données

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Une option faute de mieux : une majorité de parents déclarent autoriser ou proposer les écrans à leur enfant pour l'occuper faute d'alternative ou pour se dégager du temps pour faire eux-mêmes autre chose, selon un baromètre Ifop pour la Fondation pour l'Enfance ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•16.02.2026•10:02•
Les enlèvements, parfois spectaculaires, et les vols liés aux cryptomonnaies se sont multipliés depuis début 2025 en France parallèlement à la popularité de ces actifs. Plusieurs appartements forcés, des victimes séquestrées et violentées... Trois hommes soupçonnés ...
Lire la suite
La Bourse de Paris évolue en petite hausse lundi, dans une séance calme, sans publication d'envergure attendue, et marquée par l'absence de nombreux investisseurs asiatiques, en raison des congés du Nouvel An lunaire, et américains, pour cause de jour férié aux ...
Lire la suite
Il est "impensable" que la gauche "cultive le moindre doute" sur une "possible alliance avec La France insoumise" à l'élection présidentielle de 2027, a estimé lundi l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann, après la mort de Quentin, un militant identitaire ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer