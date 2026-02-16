information fournie par Reuters • 16/02/2026 à 08:57

Valeo et 2CRSi déploient en Inde une solution de refroidissement immersif pour centres de données

Valeo SE VLOF.PA :

* ET 2CRSI DÉPLOIENT EN INDE UNE SOLUTION INNOVANTE DE REFROIDISSEMENT IMMERSIF POUR LES CENTRES DE DONNÉES DÉCENTRALISÉS

Texte original [https://tinyurl.com/ynccccp9]

(Rédaction de Gdansk)