Valéo : éphémère re-test des 8E, pourrait viser 8,5E information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 12:46









(CercleFinance.com) - Valéo s'est offert un éphémère re-test des 8E (8,1% au plus haut, soit +16%) avant de rétrograder vers 7,5E (l'ex-plancher du 3/12/2024).

Une reprise en 'V' pourrait se prolonger en direction des 8,5E, l'ex-'gap' du 1er avril, voir 8,91E (ex-'gap' du 28 mars)





Valeurs associées VALEO 7,4860 EUR Euronext Paris +9,89%