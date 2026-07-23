Valeo entouré, Oddo BHF met en garde sur le second semestre

(Zonebourse.com) - Valeo est particulièrement entouré à la Bourse de Paris ( 3,42%, à 13,76 euros) après une publication semestrielle plutôt encourageante et la confirmation des objectifs financiers annuels.

Sur les six premiers mois de l'année, l'équipementier automobile a généré 10,4 milliards d'euros de revenus, en hausse de 0,7% à périmètre et taux de change constants. La société indique que ses divisions Brain et Light ont surperformé la production automobile mondiale.

En parallèle, la marge opérationnelle s'est installée à 514 millions d'euros, en progression de 8% par rapport à la même période un an plus tôt, confirmant l'amélioration de la rentabilité.

En outre, Valeo a confirmé ses objectifs 2026 et vise un chiffre d'affaires entre 20 et 21 milliards d'euros, une marge opérationnelle en pourcentage des revenus comprise entre 4,7 et 5,3% (5% au premier semestre). Quant au cash flow libre, il devrait être supérieur à 400 millions d'euros sur l'année.

Les analystes globalement enthousiastes

Pour Jefferies, Valeo a publié un très solide jeu de résultats, dépassant le consensus de 5% sur l'Ebit et affichant un dépassement significatif sur le free cash flow (242 millions d'euros, contre 100 millions d'euros un an plus tôt). Les analystes restent à conserver sur l'action, et visent 13,20 euros.

L'avis est globalement le même pour Oddo BHF qui évoque des résultats semestriels globalement supérieurs aux attentes. Les analystes relativisent toutefois en indiquant que les comptes ont été en partie soutenus par des éléments exceptionnels qui ne se reproduiront pas au second semestre. Le broker estime que l'environnement est plus difficile et que l'année 2026 constitue une nouvelle année de transition. Il ne voit pas de catalyseur susceptible de soutenir davantage le "rerating" du titre. Oddo BHF confirme sa recommandation à neutre et sa cible de cours à 12 euros.

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