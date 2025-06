Valeo: dopé par une note flatteuse de Morgan Stanley information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Valeo signe jeudi l'une des plus forte hausses de l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris, soutenue par une note de Morgan Stanley dans laquelle l'analyste salue notamment la valorisation séduisante du titre.



A 11h40, l'action de l'équipementier automobile progresse de 3,4%, contre un gain de 0,2% pour le SBF et un repli de 0,3% pour l'indice STOXX du secteur européen des valeurs automobiles.



Dans une étude sectorielle, Morgan Stanley indique avoir relevé sa recommandation sur le titre de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 11,3 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 28%.



Le bureau d'études fait remarquer que la capitalisation boursière du groupe représente à peine 0,6 fois ses dépenses d'investissements et ses coûts R&D attendus en 2025, contre une moyenne de cinq fois chez ses comparables.



Au-delà de sa valorisation attrayante, Morgan Stanley met également en évidence les estimations peu élevées du consensus de marché, la trajectoire de désendettement mise en oeuvre par le groupe ainsi que son portefeuille de produits 'attractif' qui devrait lui permettre de tirer parti de la prochaine vague d'innovation dans l'automobile.





