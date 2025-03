Valeo: distingué pour sa technologie EvenLED information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Valeo annonce avoir remporté le Prix innovation de la Sécurité routière 2025 dans la catégorie Amélioration des infrastructures et des véhicules pour sa technologie innovante EvenLED.



Utilisée dans les systèmes de signalisation avant et arrière des véhicules, cette technologie disponible en rouge ou en blanc améliore considérablement la visibilité des véhicules grâce à une diffusion ultra-homogène de la lumière.



Elle s'adapte aux véhicules légers et aux poids lourds, tout en respectant toutes les réglementations internationales. Cette solution est aussi adaptée aux véhicules électriques, offrant légèreté et faible consommation énergétique.





