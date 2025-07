Valeo: distingué comme fournisseur par Volkswagen information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Valeo indique avoir reçu le Prix du Meilleur Fournisseur décerné par Volkswagen, figurant ainsi parmi les 10 seules entreprises dans le monde ayant reçu un prix lors de la conférence 2025 des fournisseurs du constructeur allemand.



L'équipementier automobile explique avoir été récompensé pour son partenariat stratégique, son innovation et son optimisation proactive des coûts et des procédés, Volkswagen soulignant 'ses réalisations exceptionnelles et sa force d'innovation'.



Valeo s'appuie sur son expertise en matière de logiciels et d'équipements pour proposer une gamme complète d'innovations dans les domaines de l'électrification, des systèmes avancés d'aide à la conduite et de l'éclairage intérieur et extérieur.





Valeurs associées VALEO 9,6380 EUR Euronext Paris 0,00%