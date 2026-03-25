Valeo dévoile un investissement de 225 millions de dollars au Texas
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 09:06
Pour Valeo, cette nouvelle implantation aux Etats-Unis permettra de livrer l'une des plus importantes commandes de son histoire et soutiendra la transformation de l'industrie vers des véhicules à architecture logicielle centralisée, en ligne avec les objectifs du plan Elevate 2028.
Le site doit notamment produire l'unité de calcul centrale pour General Motors. Ce système à refroidissement liquide et propulsé par des processeurs de nouvelle génération traitre de vastes quantités de données provenant de multiples capteurs et systèmes pour contrôler les fonctions essentielles du véhicule.
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