Valeo dévisse : abaissement de l'objectif de revenus et retrait des objectifs 2025

(AOF) - Valeo (-10,25% à 9,34 euros) affiche la plus forte baisse de l’indice SBF120. Dans un marché automobile en dégradation au second semestre, le groupe a abaissé de nouveau son objectif de chiffre d'affaires de 22 milliards à environ 21,3 milliards d'euros, mais confirmé sa guidance de marges et de cash flow libre 2024. La marge opérationnelle est toujours attendue entre 4% et 5% cette année et le cash flow libre avant mesures ponctuelles et exceptionnelles de réduction de coûts est anticipée à environ 500 millions d’euros.

Valeo attend des marges "significativement supérieures" au second semestre par rapport au premier semestre," grâce à la gestion rigoureuse de ses activités et la mise en place de mesures d'ajustement de coûts dans un contexte de marché défavorable".

Retrait des objectifs 2025

Autre mauvaise surprise de cette publication, l'équipementier automobile a ajouté qu'il publiera une nouvelle guidance 2025 lors de la publication de ses résultats 2024. Valeo ciblait un chiffre d'affaires compris entre 23,5 et 24,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle entre 5,5% et 6,5% l'année prochaine.

"Les perspectives 2025 sont aujourd'hui marquées par une dégradation de la conjoncture économique et une forte incertitude autour des volumes de production des clients de Valeo"a fait savoir le groupe français. Ce dernier évoque le ralentissement de l'économie chinoise, l'application de normes environnementales décidées ou potentielles, ainsi que de retards de programmes et de gestion des stocks chez nos clients.

Valeo annonce qu'il reste pleinement concentré pour 2025 sur la génération de cash flow libre et la réduction de son endettement.

"La direction a adopté un ton très prudent dans l'ensemble, mais a également souligné que la détérioration de l'environnement n'est pas un problème spécifique à l'entreprise, mais qu'elle est liée à l'ensemble du marché", souligne Deutsche Bank. "En tant que telle, la lecture serait négative pour d'autres équipementiers automobiles européennes dont l'exposition géographique et l'exposition à la clientèle sont à peu près similaires".

Ces annonces ont été faites à l'occasion de la publication par Valeo pour le troisième trimestre d'un chiffre d'affaires de 4,97 milliards d'euros, en baisse de 2% à périmètre et taux de change constants.

AOF - EN SAVOIR PLUS