Valéo : dévisse -9,5% vers 9,90E, bientôt à 9,35E ? information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - La guerre des tarifs douaniers fait comme principales victimes les équipementiers automobiles extra-Etats Uniens : Valéo dévisse de -9,5% vers 9,90E (ouvrant au passage un gros 'gap' sous 10,80E) et efface d'un coup tous ses gains depuis le 14 janvier.

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 9,35E du 13 janvier puis le test du support des 9,04E du 3 au 10 janvier.





Valeurs associées VALEO 10,05 EUR Euronext Paris -7,21%