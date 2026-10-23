Valeo chute lourdement, les analystes peu enthousiastes

L'équipementier automobile (-8,78%, à 11,74 euros) a publié un chiffre d'affaires de 4,88 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2026, en baisse de 2,3% à données publiées et de 2,6% à périmètre et taux de change constants. Malgré des défis accrus sur le marché automobile mondial, dont la production a reculé de 1,6% sur la période, le groupe a réaffirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels.

Sur le trimestre, le chiffre d'affaires de première monte s'est établi à 4,1 milliards d'euros, enregistrant un retrait de 3,8% à périmètre et devises constants, soit une sous-performance de 2,2 points par rapport à la production mondiale. Parallèlement, l'activité sur le marché du remplacement a progressé de 3% à périmètre et devises constants, portée par l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe. Les ventes "Divers" (contributions R&D et prototypes) ont augmenté pour leur part de 6,6%.

La division Brain (technologies d'intelligence embarquée, d'électronique et de logiciels) s'est distinguée avec un rebond de 8,2% de ses ventes à périmètre et taux de change constants, constituant selon le directeur général Christophe Périllat un "premier jalon concret vers le retour à la croissance du Groupe en 2027".

Les objectifs pour l'ensemble de l'année ont été confirmés. Le chiffre d'affaires est attendu entre 20 et 21 milliards d'euros, la marge opérationnelle devrait se situer entre 4,7 et 5,3% des revenus et le flux de trésorerie libre (après intérêts nets) devrait être supérieur à 400 millions d'euros.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, les revenus trimestriels sont inférieurs de 1% au consensus, même si la division Brain a dépassé les attentes. La banque d'investissement américaine relève que la division Power a fait moins bien que prévu, pénalisée par la faiblesse de l'activité en Europe.

Au niveau des objectifs, s'ils ont été confirmés, Jefferies relève que Valeo a adopté un discours plus prudent. Le groupe vise désormais, au second semestre, une marge opérationnelle (EBIT) et un flux de trésorerie disponible (FCF) "en ligne" avec ceux du premier semestre, alors qu'il tablait auparavant sur des niveaux "au moins équivalents". Cette évolution reste toutefois conforme aux attentes du consensus.

L'avis est à acheter, avec une cible de cours de 17,85 euros.

Chez UBS, les analystes estiment que sur la base du consensus pour l'exercice 2026 et des ventes publiées pour le troisième trimestre, la croissance implicite des ventes pour les trois derniers mois de l'année s'établit à environ -1,3%, ce qui leur semble quelque peu optimiste au regard des prévisions actuelles de production annuelle.

UBS déplore également l'absence d'annonce sur les activités non automobiles.

La banque suisse reste à neutre sur le titre, avec un objectif de 13 euros.