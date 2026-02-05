Valéo : brutalement rejeté sous la résistance des 13E de mai 2024
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:37
Un premier support se dessine au niveau de la MM50 qui gravite vers 11,60E puis la MM100 qui gravite vers 11,3E (plancher du 23 décembre dernier).
Valeurs associées
|12,4250 EUR
|Euronext Paris
|-3,57%
A lire aussi
-
ArcelorMittal dépasse les attentes au 4e trimestre, voit les mesures de l’UE comme un soutien à la rentabilité
ArcelorMittal, le deuxième sidérurgiste mondial, monte en Bourse jeudi après avoir annoncé un résultat opérationnel du quatrième trimestre supérieur aux attentes, estimant que la baisse des importations d’acier en Europe devrait rétablir la rentabilité de ses ... Lire la suite
-
par Blandine Henault Wall Street est attendue sur une note prudente jeudi tandis que les Bourses européennes évoluent sans tendance claire à la mi-journée, au gré des publications de résultats d'entreprises, les investisseurs attendant la décision de politique ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne devrait maintenir jeudi ses taux inchangés, avec un taux de dépôt stabilisé à 2,0%, et Christine Lagarde pourrait adopter un ton volontairement prudent. Sans nouvelles projections macroéconomiques pour guider le débat, la présidente ... Lire la suite
-
En 2025, après avoir enchaîné les records jusqu’à franchir les 125.000 dollars, le bitcoin a brutalement changé de direction : la reine des cryptomonnaies a terminé l’année en repli de près de 20%. Cette phase de correction marquée se poursuit en 2026. Le 1er février, ... Lire la suite
