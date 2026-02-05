 Aller au contenu principal
Valéo : brutalement rejeté sous la résistance des 13E de mai 2024
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:37

Fin de la série haussière amorcée depuis un plancher de 10,6E le 21 novembre : après un gain de 25%, Valéo est brutalement rejeté sous la résistance des 13E testée mi-mai 2024.
Un premier support se dessine au niveau de la MM50 qui gravite vers 11,60E puis la MM100 qui gravite vers 11,3E (plancher du 23 décembre dernier).

VALEO
12,4250 EUR Euronext Paris -3,57%
