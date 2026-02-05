Bénéfice net record pour Crédit Mutuel Alliance fédérale, qui veut accélérer à l'international

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le Crédit Mutuel Alliance fédérale (Cmaf), qui regroupe l'essentiel des caisses régionales du Crédit Mutuel et le réseau CIC, a publié jeudi un bénéfice net record pour 2025, de 4,2 milliards d'euros, et indiqué son intention d'accélérer à l'international, notamment en Allemagne.

"En 2025, Crédit Mutuel Alliance fédérale a parfaitement tenu ses promesses", a commenté le président du groupe Daniel Baal, aussi président de la Fédération bancaire française (FBF), lors d'une conférence de presse.

La banque a également battu l'an dernier son record en matière de produit net bancaire (équivalent du chiffre d'affaires), qui a atteint 17,7 milliards d'euros.

Ces bonnes performances ont été rendues possibles par une meilleure rentabilité de la banque de détail en France et la bonne santé de son métier d'assurance.

Le bénéfice net aurait pu être encore meilleur si l'alliance fédérale n'avait pas dû contribuer à hauteur de 377 millions d'euros à la surtaxe de l'impôt sur les sociétés (IS) sur les grandes entreprises, reconduite cette année.

"Très lourd handicap", "tristement fameuse taxe sur le made in France", "trou" creusé par une décision politique "injuste et contre-productive", M. Baal n'a une nouvelle fois pas mâché ses mots contre ce dispositif fiscal.

Pour le président du Crédit Mutuel, "c'est le principe même de la manière dont est calculé cette surtaxe qui pose problème". Amer, il y voit ironiquement "l'encouragement (...) d'avoir davantage de revenus hors de France".

La banque basée à Strasbourg compte d'ailleurs accroître la part de ses revenus réalisés à l'étranger.

"Nous allons nous renforcer à l'international (...) et nous allons aller plus vite d'autant plus que le contexte français est vraiment de plus en plus complexe", a déclaré M. Baal.

Le groupe veut faire de sa filiale locale Targobank un bancassureur universel outre-Rhin grâce au rachat d'Oldenburgische Landesbank (OLB) en début d'année dernière et à sa filiale d'assurance ACM Deutschland.

Le groupe bancaire, chahuté entre autres par l'essor du britannique Revolut, a profité de la publication de ses résultats annuels pour partager ses réflexions en cours sur la banque en ligne.

Le réseau CIC propose désormais aux nouveaux clients d'ouvrir un compte en ligne auprès d'une "agence digitale", sans rattachement à une agence physique. Il sera suivi par le Crédit Mutuel.