Valeo: BlackRock passe sous les 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 07:45
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors et sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|10,6200 EUR
|Euronext Paris
|+0,24%
