Valeo: BlackRock passe sous les 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 07:45

(Zonebourse.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 août, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo et détenir 5,62% du capital et 4,995% des droits de vote de l'équipementier automobile.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors et sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

VALEO
10,6200 EUR Euronext Paris +0,24%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

